سامسونغ توسع عائلة “M” بإطلاق هاتف جديد

في إطار سعيها للسيطرة على سوق الهواتف المتوسطة أماطت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية اللثام عن هاتف جديد وسعت من خلاله عائلة M وأطلقت عليه اسم Galaxy M21.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Exynos 9611 ثماني النوى ومعالج رسوميات Mail-G72 MP3K ونظام تشغيل أندرويد 10.

ويحتوي الجهاز على شاشة مميزة تضم كاميرا بدقة 5 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 24 ميغا بيكسل.

وتتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 64 و128 غيغا بايت في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 4 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف بسرعة نقله للبيانات بفضل تقنية البلوتوث 5.0، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة Dolby Atoms لتعديل الصوت، وباحتوائه على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطرح هاتفها الجديد في الأسواق بسعر 250 دولارا أمريكيا.

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