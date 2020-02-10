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دراسة تربط بين العطور ومستويات الطلبة بالمدارس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة جديدة قام بها عدد من الباحثين التابعين لجامعة فرايبورغ الألمانية على أن استنشاق الروائح العطرية خلال التعلم وقبل النوم مفيد للطلاب.

وأجرى العلماء التجربة على طلاب فصلين من الصف السادس الابتدائي، حيث وضعت رائحة الورود في أحدهما وطلب من طلابه استنشاقها خلال الفصل، كما طلبوا منهم وضع نفس الرائحة واستنشاقها أثناء الدراسة خلال الليل وقبل النوم، في حين لم توضع أي رائحة عطرية في الفصل الآخر.

وأثبتت نتائج الدراسة على أن رائحة الورد حسنت قدرة الطلاب على تعلم اللغة الإنجليزية بشكل أسرع من الطلاب الذين لم يشموا الروائح العطرية.

وأكدت هذه الدراسة على أن الذاكرة والتعلم تظل نشطة لدى الطلاب حتى أثناء النوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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