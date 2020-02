جواهر الكويتية تكشف خطورة حالتها الصحية

الفنانه جواهر الكويتيه تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيره [انترنت]

كشفت الفنانة جواهر الكويتية عن خطورة حالتها الصحية بعد إعلانها الإصابة بمرض السرطان، مؤكدة أن المرض في مراحله الأخيرة.

وأوضحت جواهر تفاصيل الإصابة بالمرض من خلال تدوينة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“، مبينة أنها توجهت للمستشفى بعد إغماءة طويلة تعرضت لها لإجراء فحوصات طبية فاكتشفت إصابتها بسرطان الدماغ.

وطالبت جواهر جمهورها ومحبيها بتكثيف الدعاء لها أملا في الاستجابة والشفاء من مرضها.

وقالت جواهر في تغريدتها: ”قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة، توجهت للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة“.

وتابعت ”جواهر“: ”بس رجاء أتمنى من كل شخص جت عينه على التغريدة يدعيلي يقال إن دعوة 40 غريبا مستجابة“.

وكانت جواهر الكويتية قد أعلنت قبل يومين إصابتها بمرض السرطان، الأمر الذي شكل صدمة لجمهورها معربين عن تمنياتهم لها بالشفاء العاجل.

ونشرت جواهر الكويتية صورتين عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ عن المصابين بالسرطان، وعلقت قائلة: ”إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب“، أما الثانية فكانت من المستشفى وظهر بها أحد الأجهزة الطبية وسرير الشفاء وعلقت قائلة: ”يأتي بها الله إن الله لطيف خبير“.

وتفاعل عدد من النجوم مع إصابة جواهر الكويتية بمرض السرطان، من بينهم الفنانة شذى سبت، التي شكرت في البداية جمهورها على تهنئتهم لها بعد عقد قرانها، مطالبة بالدعاء للفنانة جواهر الكويتية، وعلقت على المقطع قائلة: ”شكرا لكم دعواتكم للفنانة #جواهر_الكويتية“.

فيما نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ منشورا تدعو فيه لمواطنتها جواهر قائلة: ”الفنانة جواهر الكويتية تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيرة، ادعولها ياجماعه الله يشافيها مافي شي بعيد عن ربنا“.

من جانبها قالت الفنانة شيماء سبت، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“: ”اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشاف لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا أسأل الله أن يرفع عن #جواهر ووالديني واهلي الضُّرّ وأن يُلبسها لباس العافية ومرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تريني في من أُحب بأساً يُبكيني“.

