عدد المدخنين حول العالم، يبلغ مليار و100 مليون شخص [أرشيف]

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الأمراض المرتبطة بتدخين السجائر، تتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنويا، بينما يموت نصف مدمني مختلف أنواع التبغ جراء عادة التدخين.

ووفق معطيات من منظمة الصحة العالمية، تتصدر جمهورية كيريباتي دول العالم في نسبة الإدمان على تدخين السجائر بين مواطنيها.

وتبلغ نسبة المدخنين في البلد، البالغ عدد سكانه 116 ألف، 52.4%، وتؤدي الأمراض المرتبطة بتدخين السجائر فيه إلى وفاة 200 شخص يوميا.

وتأتي جمهورية ناؤورو في المرتبة الثانية بنسبة 47.50%، تليها صربيا بـ41.65%، وروسيا بـ40.90%، والأردن بـ40.45%، وإندونيسيا بـ39.90%، بينما تحتل تركيا المركز الـ40 عالميا بـ25.95%.

كما تظهر المعلومات، أن عدد المدخنين حول العالم، يبلغ مليار و100 مليون شخص، 80% منهم في الدول قليلة ومتوسطة الدخل.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية تحتفل منذ عام 1987، بـ“اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين“، في 9 فبراير/شباط من كل عام.

The post التدخين يقتل أكثر من 8 ملايين سنويا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا