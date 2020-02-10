فيفو تطلق هاتفا مميزا بسعر منخفض

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتف جديد ومميز بسعر منخفض أطلقت عليه اسم Vivo Y91C 2020.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Hello P22 ونظام تشغيل Android 8.1 وواجهة Fun touch OS 4.5.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.2 بوصة بدقة عرض HD Plus وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميغا بيكسل مع فلاش ليد.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي وذاكرة عشوائية بدقة 3 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على مدخل 3.5 للسماعات، تقنية البلوتوث 5.0، بطارية بسعة 4030 ميلي أمبير، وسيتوفر بألوان الأزرق والأسود المتدرج.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 117 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية