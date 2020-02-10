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“فوجي” تطرح كاميرا مدمجة حديثة ومتطورة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة فوجي اليابانية عن كاميرا حديثة مدمجة ومتطورة أطلقت عليها اسم X100V.

تتميز الكاميرا الجديدة بعدستها الجديدة المختلفة عن باقي العدسات التي تنتجها الشركة اليابانية، وبجسمها المتين المقاوم للصدمات.

وزودت الشركة اليابانية كاميراتها الجديدة بشاشة لمسية قابلة للطي، ومستشعر X-Trans BSI CMOS من الجيل الرابع بدقة 26.1 ميغا بيكسل، وعدسة 23 mm f/2.

وحسنت فوجي محدد النظر الهجين لإتاحة الفرصة للمصور لكي يختار ما بين محدد منظر بصري ومحدد منظر إلكتروني.

وستكون الكاميرا الجديدة مقاومة لظروف الطقس المختلفة في حال قام المستخدم باستخدام حلقة المحور AR-X100، وفلتر الاتساخات PRF-49 أمام العدسة.

ومن خلال الكاميرا الجديدة سيكون المستخدم قادرا على مقاطع فيديو بدقة 4K بسرعة 30 صورة في الثانية، أو بدقة 1080 بسرعة 120 إطار في الثانية.

يذكر أن الشركة اليابانية ستطلق الكاميرا الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 1400 دولار أمريكي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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