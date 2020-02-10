منوعات

أوكرانية تقتل مدربها لسبب غريب

تم النشر منذُ 48 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتكبت الأوكرانية فيرونيكا موتورينا البالغة من العمر 18 عاما جريمة قتل راح ضحيتها مدربها في الرماية إيغور سموليانينوف البالغ من العمر 64 عاما.

ووقعت هذه المأساة في مدينة بولتافا وسط البلاد، حيث ذهبت فيرونيكا إلى مركز للتدريب على الرماية لإطلاق النار وتفريغ شحنة غضب نتجت عن تشاجرها مع صديقها بسبب غيرته عليها واتهامها بالغدر والخيانة.

وبدأت الشابة الأوكرانية بإطلاق النار من مسدس طراز جلوك، ومن ثم بندقية كلاشينكوف، قبل أن تطلب من مدربها مسدسا من طراز مارغولين، وفور مسكها أطلقت رصاصتين على رأس وقلب مدربها الذي توفي فورا وسط ذهول الجميع.

وسارعت الفتاة الأوكرانية بالهرب من موقع الجريمة، في حين طلب موظفو المركز الشرطة والإسعاف.

واعتقلت الشرطة الأوكرانية الفتاة وقدمت للمحاكمة، وخلال جلسات الاستماع قالت فيرونيكا إنها لم تكن ترغب بقتله، ولا تعرف كيف قتلته.

من جهة أخرى أكدت إحدى صديقاتها أن فيرونيكا غير مستقرة عاطفيا، وأنها عبّرت عن رغبتها بقتل شخص ما مرارا وتكرارا.

يذكر أن الفتاة الأوكرانية تواجه عقوبة السجن لمدة 15 عاما في حال تمت إدانتها بجريمة القتل العمد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك