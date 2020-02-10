“علاج غريب” لعدّاء أصيب باضطرابات عصبية

أصيب العداء الأمريكي أنتوني روز في العام 2016 باضطرابات عصبية في ساقه اليسرى، سرعان ما انتقلت ليده.

ولم يتمكن الأطباء من اكتشاف سبب حدوث هذه الاضطرابات إلا بعد عامين، حيث شخصوا إصابة العداء البالغ من العمر 49 عاما بخلل التوتر العصبي، وهو اضطراب عصبي نادر يحدث بسبب ممارسة الرياضة بشكل كبير.

ويؤدي هذا الاضطراب لحدوث حركات لا إرادية كالتواءات متكررة تنجم عن ممارسة الرياضة والنشاطات البدنية.

ولتخفيف أعراض هذه الحالة طلب الأطباء من أنتوني ممارسة الجري للخلف.

كما شخص الأطباء لاحقا إصابة العداء بمرض الشلل الرعاش الذي يؤثر بشكل سلبي على دماغ المريض ويؤدي لتدهور حالته الصحية خلال سنوات.

يذكر أن العداء أنتوني روز شارك في مجموعة كبيرة من التحديات ومسابقات الجري كتحدي الترياتلون وتحدي الرجل الحديدي، بالإضافة لمشاركته في مجموعة من سابقات التحمل.

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