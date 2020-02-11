ألم فم المعدة .. الأسباب وكيفية االعلاج

أسباب ألم فم المعدة

ألم فم المعدة Epigastric

pain أو الألم الشرسوفي هو ألم في منتصف أعلى

البطن تحت القفص الصدري مباشرةً، وهو أحد الأعراض الشائعة لحدوث اضطراب في المعدة،

والذي قد يكون بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي على المدى الطويل أو لمجرد نوبة عسر

هضم عرضية.

وتشمل الأسباب:

عسر الهضم

يحدث عسر الهضم عادة بعد الأكل، فبعد الأكل تنتج المعدة

حمضًا لهضم الطعام، وفي بعض الأحيان؛ يمكن لهذا الحمض أن يهيج بطانة الجهاز

الهضمي.

يمكن أن يسبب

عسر الهضم أعراضًا

مثل:

التجشؤ.

انتفاخ البطن.

الشعور بالشبع أو الانتفاخ.

الغثيان.

غالباً ما يتم

الشعور بهذه الأعراض إلى جانب ألم فم المعدة في نفس الوقت.

ارتجاع المريء

يحدث ارتداد الحمض أو ارتجاع المريء عندما يتم عودة حمض

المعدة المستخدم في عملية الهضم في أنبوب الطعام (المريء)، وهذه الحالة عادةً ما

تسبب ألم في الصدر والحلق، والذي يعرف باسم حرقة المعدة، وهذا الشعور قد يصاحب ألم

فم المعدة أو قد يحدث بمفرده.

الإفراط في تناول الطعام المعدة مرنة جداً، ومع ذلك فإن

تناول الطعام أكثر من اللازم يسبب تمدد المعدة بما يتجاوز قدرتها الطبيعية، إذا

توسعت المعدة إلى حد كبير، فقد تضغط على الأعضاء ألمحيطة بالمعدة وتسبب الألم في

فم المعدة.

حساسية اللاكتوز

يمكن أن تكون حساسية اللاكتوز سببًا آخر لألم فم المعدة،

بجانب أعراض أخرى مثل الام وتقلصات المعدة، والانتفاخ والغازات، والغثيان أو

القيء، والإسهال.

شرب الكحول

شرب الكثير من

الكحول في وقت واحد أو الإفراط في تناول الكحول على مدى فترات زمنية طويلة يمكن أن

يسبب التهابًا في بطانة المعدة، يمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى ألم فم المعدة

ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

التهاب المريء أو التهاب المعدة

يمكن أن يكون سبب التهاب المريء والتهاب المعدة هو

ارتداد الحمض والالتهابات والتهيج الناتج من بعض الأدوية، وبعض اضطرابات الجهاز

ألمناعي أيضًا. إذا تم تُركت هذه الالتهابات دون علاج، تسبب ألم فم المعدة

بالإضافة للعديد من المشكلات الهضمية الأخرى.

فتق الحجاب الحاجز

يحدث فتق الحجاب الحاجز بسبب حادث أو ضعف عضلات الحجاب

الحاجز، وتسبب هذه الحالة الألم في فم المعدة بالإضافة لمشكلات أخرى.

مرض القرحة الهضمية

يمكن أن تشمل

أعراض مرض القرحة الهضمية ألم فم المعدة وعلامات نزيف داخلي، مثل ألم المعدة،

والإرهاق، وضيق التنفس.

اضطراب المرارة

مشاكل المرارة

قد تسبب أيضا ألم فم المعدة أيضًا.

علاج ألم فم المعدة

علاج ألم فـم

المعدة يختلف وفقاً للسبب، على سبيل ألمثال؛ إذا كان الإفراط في تناول الطعام يؤدي

في كثير من الأحيان إلى ألم فم المعدة، يكون تناول أجزاء أصغر من الطعام هو الحل.

قد تتطلب

الحالات مثل ارتجاع المريء والقرحة الهضمية علاجًا طويل الأمد لإدارة الأعراض.

إذا اعتقد

الطبيب أن تناول بعض الأدوية يسبب هذه الحالة، فقد ينصح بالتحول إلى دواء جديد أو

تقليل الجرعة.

مضادات الحموضة

التي لا تحتاج إلى وصفة طبية أو بوصفة طبية تساعد في تقليل ارتداد حمض المعدة وألم

فم المعدة الناجم عن حمض المعدة.

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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