أكثر من 3 آلاف عملية بمستشفى زليتن في 2019

أعلن مستشفى

زليتن التعليمي إجراء 3 الآف و887 عملية جراحية متنوعة في عام 2019 أغلبها كانت في

قسم الجراحة.

ومن جهتها

قالت رئيسة هيئة التمريض ومشرفة العمليات بمستشفى زليتن سارة الأجنف، إن العمليات

توزعت على الأقسام بالمستشفى فمنها 1291 عملية في قسم الجراحة، والـ 1140 في قسم

النساء والولادة، و745 في قسم جراحة العظام، و360 عملية في قسم المسالك البولية،

و246 في قسم الأنف والأذن والحنجرة، وفي قسم الأوردة والشرايين وصلت 68

عملية، أما المخ والأعصاب فــ27 عملية

وإحدى عشر عملية لـ ERCB.

يشار إلى أن

مستشفى زليتن التعليمي كان قد أعلن العام الماضي أن حصيلة عمليات قسم جراحة العظام

لسنة 2018 وصلت أكثر من 619 عملية.

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