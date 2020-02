سامسونغ تكشف عن هاتفها القابل للطي في الأوسكار

سامسونغ أخذت زمام المبادرة في مجال التليفونات القابلة للطي [انترنت]

أعلنت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية بصورة رسمية عن هاتفها الجديد القابل للطي في حفل توزيع جوائز “الأوسكار”.

واستغلت الشركة الكورية الجنوبية الحدث العالمي، وبثت إعلانا تلفزيونيا مفاجئا، يظهر فيه لأول مرة هاتفها الجديد القابل للطي “غلاكسي زد فليب”، وفقا لما نشره موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص.

ونشرت “سامسونغ” لقطات عديدة للهاتف، باللونين الأرجواني والأسود، والذي يظهر فيها بشاشته القابلة للطي.

ولم تنشر الشركة الكورية الجنوبية تفاصيل ومواصفات هاتف “غلاكسي زد فليب”، إلا أن المقاطع تكشف عدد كبير من المعلومات.

وأبرز المعلومات التي ظهرت من الإعلان تأكيد أن الهاتف يتخذ الوضع “الصدفي”، بحيث يمكن تشغيل الشاشة اللمسية وهي في وضع “الطي”.

كما تظهر “سامسونغ” في الإعلان أن الشاشة اللمسية بعد الطي قياسها لا يتعدى 1 بوصة، ويمكن من خلالها الرد على الاتصالات ومتابعة الإشعارات الرئيسية.

من المتوقع أن يكون هذا الهاتف الجديد من سامسونغ أقل سعر من هاتف “غلاكسي فولد” الذي يبلغ سعره 1980 دولارا، والذي يفتح ككتاب، وتم طرحه في سبتمبر/أيلول بعد تأخره عدة أشهر بسبب ظهور مشكلات في شاشته.

وقال توم كانج المحلل في شركة كاونتربوينت للأبحاث إن “الهاتف الجديد “غلاكسي زد فليب” القابل للطي سيكون له أثر كبير على ماركة سامسونغ وسيساعدها على تحسين المنافسة مع موديلات أبل الغالية الثمن”.

​وأضاف أن “سامسونغ أخذت زمام المبادرة في مجال التليفونات القابلة للطي، في وقت بدا فيه أن شركات صينية منافسة تستعد لاقتحام تلك السوق الناشئة”.

