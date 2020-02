وتوفيت الطفلة نايون عن عمر 7 سنوات بسبب مرض عضال في 2016 [الخليج نيوز]

تمكنت أم كورية من لقاء ابنتها المتوفية منذ أربع سنوات بفضل تقنية الواقع الافتراضي بحسب فيديو نشر بعنوان “قابلتكم” ضمن فيلم وثائقي متلفز، وفق تقرير لصحيفة “أجو بيزنس ديلي” الكورية الجنوبية.

وظهرت جانج وهي تقف أمام شاشة خضراء ضخمة بينما ترتدي سماعة رأس، إضافة إلى ما يبدو أنه نوع من القفازات، وهي تتحدث إلى ابنتها وتلمسها وتحاول احتضانها.

وفي موقف مؤثر، يظهر الفيديو إجهاش الأم بالبكاء في اللحظة التي وقفت ابنتها أمامها، في حين تنتاب بقية أفراد الأسرة – والد نايون، شقيقها، وشقيقتها – مشاعر الحزن، وفق ما تظهر الكاميرا.

وتوفيت الطفلة نايون عن عمر 7 سنوات بسبب مرض عضال في 2016.

وقالت الأم، بحسب الصحيفة، قابلت نايون، التقتني بابتسامة، لقد كان وقتا سعيدا للغاية، أعتقد أنه الحلم الذي طالما روادني”.

ووفقا للصحيفة، أمضى فريق الإنتاج ثمانية أشهر في المشروع. صمموا الحديقة الافتراضية وفقا لحديقة كانت الأم وابنتها قد زارها في العالم الحقيقي.

واستخدمت تكنولوجيا التقاط الحركة لتسجيل تحركات مماثلة لطفل ممثل استعملت فيما بعد كنموذج لتحركات “نايون”.

ويشير أصحاب المشروع إلى أن العملية ليست بسيطة والمنتج النهائي قد لا يكون مثاليا، ولكن التكنولوجيا اللازمة لإعادة الموتى في الواقع الافتراضي أصبحت متوفرة – وهي مقنعة بما يكفي لتحريك مشاعر الأقارب”.

The post التكنولوجيا تساعد امرأة على لقاء ابنتها المتوفاة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا