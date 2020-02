اعتقال ديك بالجزائر ومطالبات بإطلاق سراحه

شكوى تقدمت بها دبلوماسية إيطالية [انترنت]

“الحرية للسردوك، أطلقوا الديك” هاشتاجان أطلقهما جزائريون عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، في ظل شكوى تقدمت بها دبلوماسية في سفارة إيطاليا لدى الجزائر، والسبب واقعة طريفة بطلها “ديك”.

وحول القصة المتداولة والمنتشرة عبر مواقع االتواصل الاجتماعي، فهي تدور حول “مصادرة سردوك (ديك)” في أحد أحياء العاصمة الجزائرية، عقب شكوى تقدمت بها دبلوماسية إيطالية، وفقا لما ذكرته “روسيا اليوم”.

وخلال التعليقات المتداولة، نشر النشطاء مقطع فيديو لصاحب الديك ، معلقا على الواقعة، إذ أبدى إنزعاجه من مصادرة الديك وطالب بترك “دجاجة و7 صيصان” خاصة بعدما لم يستطع معرفة مكانهم بعد مصادرتهم، لافتا إلى أن الدبلوماسية الإيطالية اشتكت من تعرضها إلى إزعاج متكرر من صياح الديك، فقررت رفع شكوى ضده دون سابق إنذار.

وأضاف صاحب الديك، خلال الفيديو المتداول أن 5 من عناصر الشرطة قاموا باعتقال الديك من داخل المنزل بحي “الأبيار” بعاصمة الجزائر، مبلغينه بتواجد مذكرة لاعتقال الديك وطلبوا منه السماح لهم بالدخول إلى المنزل للقبض عليه.

وتنوعت تعليقات نشطاء “تويتر” بين سخرية واستغراب، إذ كتب حساب يحمل اسم “حازم”: “هناك تضامن عربي واسع مع ديك الأبيار الذي اعتقلته الشرطة في الجزائر بشكوى من دبلوماسية إيطالية. الخبر اجتاح وسائل الإعلام!”.

