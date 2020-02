مركز مكافحة الأمراض يُنظم ندوة علمية حول فيروس «كورونا» الجديد

اختُتِمت الندوة بحلقة نقاش حول المرض وكيفية انتقاله والوقاية منه. [الوطني لمكافحة الأمراض]

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ندوة علمية، الثلاثاء، بجامعة الحاضرة في العاصمة طرابلس، حول فيروس “كورونا” الجديد. وأوضح المكتب الإعلامي للمركز، ان الندوة تأتي ضمن إطار الاتفاقية الموقعة بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجامعة الحاضرة في مجال التوعية والتثقيف. وألقى المنسق الوطني لبرنامج الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني د.محمد الفقيه محاضرة توعوية عن فيروس “كورونا” والوضع الصحي العالمي والمحلي. كما ألقى رئيس لجنة التواصل والإعلام الصحي للاستجابة لفيروس “كورونا” د.محمد الجازوي محاضرة توعوية عن كيفية إدارة الأزمات الصحية والتصدي للشائعات. وألقى عضو إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني د.مالك عثمان محاضرة عن مؤشرات وتحركات شبكة الرصد والتقصي حيال مرض كورونا. من جهتها أيضاً، ألقت عضو لجنة التواصل والإعلام الصحي د.مودة بن حمزة محاضرة توعوية عن طرق الوقاية المجتمعية من المرض. واختُتِمت الندوة العلمية بحلقة نقاش حول المرض وكيفية انتقاله والوقاية منه وإجراءات المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقليل دخول الفيروس إلى ليبيا.

