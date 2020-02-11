شاروخان ينتقد فيلما حقق إنجازا غير مسبوق بـ”الأوسكار”

انتقد النجم الهندي شاروخان الملقب بملك بوليوود فيلم بارايست الحاصل على 4 جوائز أوسكار، ووصفه بالواقعي لدرجة الإزعاج.

وقال النجم الهندي إنه شاهد الفيلم للمرة الأولى في أكتوبر الماضي بطلب من أطفاله، ووصفه في ذلك الوقت بالواقعي لدرجة الإزعاج.

وبعد إعلان فوز الفيلم بجائزة أفضل فيلم غرد شاروخان على حسابه في تويتر تغريدة قال فيها إنه لم يكن يقصد بتصريحه السابق الإساءة للفيلم، ولكنه رأى أنه يلقي نظرة غريبة على العالم والوضع الاجتماعي.

وحقق الفيلم الكوري الجنوبي إنجازا غير مسبوق في تاريخ الأوسكار بعدما تمكن من حصد 4 جوائز هي أفضل فيلم ليكون أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يحققها، أفضل مخرج، أفضل سيناريو أصلي، وأفضل فيلم روائي.

يذكر أن فيلم بارايست عرض لأول مرة في الهند في 31 يناير الجاري ولا يزال يعرض حتى الآن بعد أن حقق شعبية كبيرة ونسب مشاهدة عالية.

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