آمال ماهر تستعد لطرح أغنيتها الجديدة في عيد الحب

أعلنت النجمة المصرية آمال ماهر انتهاء تصوير أغنيتها الجديدة التي حملت اسم ما “تسبنيش”، التي ستطلقها بالتزامن مع عيد الحب.

وقالت الفنانة المصرية إنها صورت الأغنية الجديدة في العاصمة الفرنسية باريس تحت إشراف المخرج العالمي نيهات أوداباسي.

كما أكدت النجمة المصرية مشاركتها في الحفل الفني المقام على أحد مسارح القاهرة الجديدة يوم عيد الحب رفقة النجم العراقي ماجد المهندس والفنان المصري تامر عاشور.

يذكر أن ألبوم أصل الإحساس الذي أطلقته آمال ماهر عام 2019 كان آخر أعمالها، وتعاونت فيه مع عدد من الشعراء والملحنين المشهورين، وضم 19 أغنية، وحقق نجاحا كبيرا، ونال رضا جمهورها.

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