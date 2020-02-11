بعد 160 عاما.. البنتاغون يغلق صحيفته الورقية

قرر البنتاغون الأمريكي إيقاف النسخة الورقية من صحيفته الرسمية ستارز أند سترابيس بحجة ضغط النفقات.

وبرر مصدر في البنتاغون الأمريكي قرار إغلاق النسخة الورقية، التي صدرت أول نسخة منها عام 1861 خلال الحرب الأهلية الأمريكية، بفقدان الصحف الورقية لقيمتها بعد انتشار الإنترنت.

وأكد المصدر ذاته أن لغة التواصل في العصر الحديث هي وسائل التواصل الاجتماعي وليس الصحف الورقية، وقال إن البنتاغون سيقوم بخفض دعمه للصحيفة بعد انتقال الناس لمتابعة الأخبار عبر الإنترنت.

يذكر أن البنتاغون يوزع 12 ألف نسخة ورقية يوميا من صحيفة “ستارز أند سترابيس” على الدول التي تضم قواعد عسكرية أمريكية كاليابان، إيطاليا، كوريا الجنوبية، وألمانيا لإبقاء الجنود مطلعين على آخر المستجدات في المجال العسكري وبخاصة في الدول التي تعاني من حظر على الإنترنت.

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