كاميرا يابانية مدمجة للاستخدامات الشاقة

أزاحت شركة ريكو اليابانية الستارة عن كاميرا جديدة مدمجة مناسبة للاستخدامات الشاقة أطلقت عليها اسم WG-70.

ستحتوي الكاميرا على مستشعر BSI CMOS بدقة 16 ميغا بيكسل وعدسة زوم، وشاشة قياس 2.7 بوصة بدقة عرض 230*240 بيكسل.

وزودت الشركة اليابانية كاميرتها الجديدة بـ6 لمبات LED مهمتها توفير إضاءة جيدة للقطات القريبة، وتقنية التثبيت الرقمي التي تساعد على تصوير مقاطع فيديو بدقة 1080 بيكسل وبسرعة 30 صورة في الثانية.

وعمدت الشركة اليابانية لتحسين البرمجيات الأساسية كوضع الميكروسكوب الرقمي، الذي يساعد على التقاط صور قريبة مع استخدام وظيفة الزوم الرقمي بحيث تنخفض دقة وضوح الصورة إلى 1920*1080 بيكسل.

وقالت ريكو إن كاميرتها الجديدة ستكون مناسبة للاستخدامات الشاقة، فهي تتحمل السقوط من ارتفاع 1.6 متر، والغوص في الماء حتى عمق 14 مترا، بالإضافة لقدرتها على تحمل أوزان بثقل 100 كيلوغرام، وعلى العمل في درجة حرارة ناقص 10.

ولترضي أذواق عشاقها ستوفر الشركة اليابانية الكاميرا الجديدة باللونين الأسود والبرتقالي.

يذكر أن ريكو ستطلق الكاميرا في الأسواق في منتصف مارس القادم بسعر يصل إلى 280 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية