أوبو تضيف فردا جديدا لعائلة Opoo Reno

كشفت شركة OPPO الصينية عن فرد جديد في سلسلة OPOO Reno أطلقت عليه اسم OPOO Reno3 Vitality.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 765 ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة ودقة +Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل والثانية 8 ميغا بيكسل والثالثة والرابعة 2 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغابايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4025 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 30 واط.

وستوفر الشركة الصينية الهاتف الجديد بعدة ألوان هي الأسود، الأصفر، والأزرق المتدرج.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق بسعر 430 دولارا أمريكيا دون أن تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاقه.

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