Realme تطلق هاتفا بسعر رخيص.. تعرّف عليه

كشفت شركة Realme الصينية عن هاتف جديد بسعر رخيص ومواصفات جيدة أطلقت عليه اسم Realme C3.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio G70 من Media Tek ثماني النوى بتردد 2.2 غيغا هرتز.

وأحاطت الشركة الصينية الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، وزودته بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 720* 1560 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل وكاميرا خلفية ثنائية بدقة 12و2 ميغا بيكسل.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 32 و64 غيغا بايت في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ3 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف الجديد على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ومنفذ 3.5 للسماعات، بلوتوث 5.0 وواي فاي، ونظام تحديد المواقع GPS.

الجدير بالذكر أن Realme ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق بسعر يقل عن 100 دولار أمريكي.

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