“حيلة ذكية” تلفت الانتباه لتنظيف سواحل إندونيسيا

لجأ الإندونيسي رودي هارتونو لاستخدام الحيلة للفت انتباه السكان والمسؤولين لضرورة تنظيف سواحل الجزيرة التي يعيش فيها من القمامة.

وقام الرجل البالغ من العمر 36 عاما بارتداء ثياب سبيدر مان، وتنظيف شاطئ جزيرة سولاويزي التي يعيش فيها.

ونجحت خطته في لفت الأنظار إليه، حيث مد العديد من الناس يدهم له، وشاركوه بعملية التنظيف، كما حركت هذه المبادرة الحكومة التي بدأت تتحمل مسؤوليتها.

وقال رودي إنه بدأ بتنظيف الساحل قبل عامين دون أن يكترث أحد لما يقوم به، ولكن الأمر اختلف كليا بعد ظهوره ببدلة سبيدر مان.

وأضاف الرجل الإندونيسي أنه اشترى البدلة لإبهار ابن أخيه الذي خاف منها، مما دفعه لاستخدامها في عمليات التنظيف.

الجدير بالذكر أن إندونيسيا تعاني بشكل كبير من مسألة النفايات البلاستيكية، حيث ينتهي 20% من هذه النفايات في الأنهار والمياه الساحلية.

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