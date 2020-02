إلقاء القبض على لص بطريقة لا يمكن توقعها

غودارد نسي شيئا ساعد السلطات في حل لغز القضية، وهو دفتر ملاحظات سجل فيه عدة عناوين [انترنت]

تمكنت السلطات في ولاية تينيسي الأمريكية من إلقاء القبض على لص، يُدعى لروبرت شول غودارد (49 عاما)، بعدما سقط منه سهوا دفتر ملاحظات خلال إحدى عمليات السطو.

وتضمن دفتر الملاحظات لائحة بأماكن أخرى كان يخطط لسرقتها.

ووجهت لغودارد اتهامات تحطيم باب زجاجي واقتحام منزل في ناشفيل يوم التاسع والعشرين من يناير (كانون الثاني)، وسرقة جهاز تلفاز ومسدس من سكان المنزل بحسب السجلات التي قدمت لمحكمة مقاطعة ديفيدسون.

لكن الادعاء قال إن غودارد نسي شيئا ساعد السلطات في حل لغز القضية، وهو دفتر ملاحظات سجل فيه عدة عناوين، ومنها عنوان منزل آخر على بعد عدة كيلو مترات كان قد تعرض للسرقة في نفس يوم السرقة الأخيرة.

والقي القبض على غودارد الأسبوع الماضي، بعد أن صورته إحدى كاميرات المراقبة وهو يحاول كسر الباب الخلفي لمنزل آخر، ، وهو الآن محتجز لحين سداد كفالة قدرها 15 ألف دولار في اتهامات بالسطو والسرقة كما أظهرت سجلات السجن.

