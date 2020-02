الصين.. تطبيق إلكتروني لاكتشاف الإصابة بـ«كورونا»

“الاتصال القريب” يرصد حالات إصابة بفيروس كورونا سواء كانت مؤكدة أو مشتبهة [أخبار24]

أطلقت السلطات الصينية، تطبيقا إلكترونيا يكشف إمكانية التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، من خلال إشعار المستخدمين بوجود شخص مصاب أو مشكوك بإصابته على مسافة قريبة.

ويسمح التطبيق المشابه لمنصة “أليباي” بالدفع عبر الإنترنت وتطبيق “وي تشات” للمراسلة، بخاصية التحقق من الإصابة بفحص رمز استجابة سريعة (QR)، ويطلب التطبيق من المستخدم مجرد وضع رقم هاتفه، اسمه ورقم هويته، ويمكن استخدام ثلاثة أشخاص لهاتف واحد من خلال وضع أرقام هوياتهم.

ووفق وكالة شينخوا الصينية للأنباء، فقد تعاونت هيئات حكومية ومجموعات شركات الصين للتنقية الإلكترونية من أجل تطوير التطبيق، إلى جانب دعمه ببيانات خاصة من قطاعي الصحة والنقل الحكوميين.

وجرى إطلاق التطبيق تحت اسم “الاتصال القريب”، والذي يرصد حالات إصابة بفيروس كورونا سواء كانت مؤكدة أو مشتبهة، ويساعد الأشخاص الموجودين معا على مسافة قريبة، سواء في حجرة دراسية واحدة، أو يعيشون في منزل واحد، أو أفراد الطاقم الطبي الواحد وغير ذلك.

ويصنف الأشخاص المصابون بفيروس كورونا عبر التطبيق بأنهم في حالة “اتصال قريب”، فيما يكون تصنيف الباقين في حالة “اتصال عام”.

