شركة تقرر مكافأة موظفيها في عيد الفلانتين

قررت إدارة الشركة منح العاملين ساعتين من التنطيط والشقلبة والرقص والمغامرات[انترنت]

قررت إحدى الشركات ادخال البهجة على موظفيها السينجل، وأصدرت قرار مكتوب قام فيه بمكافأة موظفيها السينجل في عيد الحب، وانتشر القرار على صفحات التواصل الاجتماعي.

حيث قررت الشركة، إسعاد موظفيها لأن أغلبهم “سناجل” غير متزوجين، والترفيه عنهم بفسحة لمدة ساعتين، في أحد الأماكن العامة، وأحد “الكافيهات” يوم الأحد المقبل، حيث تضمن القرار “قررت إدارة الشركة منح العاملين ساعتين من التنطيط والشقلبة والرقص والمغامرات”.

واستقبل المتابعين الصورة بقدر كبير من البهجة، والثناء على الشركة، وقرارها، فيما تمنى الكثيرون أن ينضموا لهذه الشركة، أو أن يعملوا في شركة تنتهج نفس النهج في المناسبات السعيدة، حيث قال أحدهم، “جيه الوقت اللى مازعلش فيه ان أنا سينجل”، وأعربت أخرى عن سعادتها بهذه الصورة قائلة “شغلونى معاكوا والنبى”

