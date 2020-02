توقع مستشار طبي صيني كبير بأن التفشي قد ينتهي بحلول أبريل القادم [انترنت]

أعلنت بكين، اليوم الأربعاء، تسجيل أقل عدد من حالات الإصابة بفيروس “كورونا” منذ نهاية يناير، ما يعطي مصداقية لتوقع مستشار طبي صيني كبير بأن التفشي قد ينتهي بحلول أبريل القادم.

وقال تشونغ نان شان، أهم مستشار طبي في الصين فيما يتصل بتفشي الفيروس، إن عدد حالات الإصابة الجديدة ينخفض في بعض الأقاليم، وتوقع أن يبلغ الوباء ذروته هذا الشهر ثم يبدأ بالانحسار.

وردا على سؤال بشأن توقع المستشار تشونغ بشأن موعد الذروة، قال برندن ميرفي، كبير مسؤولي الصحة في أستراليا: “أعتقد أن من السابق لأوانه جدا قول ذلك”.

وأضاف لهيئة الإذاعة الأسترالية: “أعتقد أنه يتعين أن نتابع البيانات عن كثب في الأسابيع المقبلة قبل إطلاق أي تكهنات”، وأشاد “بالجهود الجبارة” التي تبذلها الصين لاحتواء الفيروس.

وذكر مسؤولو الصحة الصينيون أن إجمالي حالات الإصابة في الصين بلغ الآن 44653 حالة، منها 2015 حالة مؤكدة في 11 فبراير شباط، وهو أقل معدل زيادة يومي في الحالات الجديدة منذ 30 يناير كانون الثاني.

وزاد عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 97 حالة ليصل إلى 1113 شخصا حتى نهاية أمس الثلاثاء.

The post بكين.. حالات الإصابة بـ«كورونا» تتراجع appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا