التحالف للتخلص من الحاجة لإستخدام كلمات المرور عند الدخول إلى الإنترنت [انترنت]

إنضمّت شركة “آبل” رسمياً هذا الأسبوع إلى تحالف “Fido Alliance”، لتصبح أحد أعضاء مجلس إدارة التحالف، وتنضمّ إلى قائمة الشركات البارزة في التحالف مع “فيسبوك” و “غوغل” و “مايكروسوفت” و “أمازون” وغيرها.

ويهدف هذا التحالف للتخلص من الحاجة لإستخدام كلمات المرور عند الدخول إلى الإنترنت، من خلال استخدام أجهزة موثوقة، ويشبه ذلك ما فعلته شركة “غوغل”، التي عملت على بيع مفاتيح أمان “USB” خاصة بها، في محاولة لمنع اختراق حسابات العملاء.

ويأتي ذلك بعدما بات استخدام كلمات المرور غير آمن، إذ أنّ عمليات الاختراق باتت عديدة، وبالتالي لم تعد طرق تسجيل الدخول آمنة كما قبل.

وبذلك، فإن إنضمام “آبل” إلى التحالف يعني توقع المزيد من الدعم للمصادقة الخالية من كلمة المرور في أجهزة iOS و macOS. وفعلياً، فإن الشركة تدعم “FaceID” على أجهزة “آيفون”، و “TouchID” على أجهزة مالك.

والجدير ذكره أنّ “تحالف FIDO يختص في ترخيص أجهزة المصادقة مثل القياسات الحيوية ومفاتيح الأمان للتحقق من أنها تتوافق مع مواصفات FIDO، بما في ذلك المعيار الأحدث FIDO2. وهذا يضمن تمكين مستخدمي الويب من استخدام ما يعتمده التحالف عبر جميع التطبيقات وخدمات الويب”. كذلك، فإن التحالف وهو اختصار لـ “الهوية السريعة على الإنترنت Fast IDentity Online، وقد أُسس في شهر تموز/يوليو 2012 لمعالجة عدم قابلية التشغيل البيني بين تقنيات المصادقة القوية، ومعالجة المشكلات التي يواجهها المستخدمون مع إنشاء وتذكر أسماء مستخدمين وكلمات مرور متعددة.

The post «آبل» رسمياً تنضمّ إلى تحالف الشركات البارزة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا