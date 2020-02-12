سامسونغ “تُفجّر قنبلتها” جالكسي “اس 20”.. إليك السعر بالدينار

أعلنت شركة سامسونغ رسميًا عن سلسلة هواتفها الجديدة جالكسي اس 20، والذي يأتي بثلاث نسخ، وهي اس 20، اس 20 بلس واس 20 الترا الذي سنتعرف عليه اليوم.

من النظرة الأولى تشعر بفخامة الهاتف، الذي يأتي مغطى بالزجاج من نوع غوريلا جلاس 6 6 من إطار من الستانلس ستيل، الذي يدعم هواتف الشركة للمرة الأولى، تغطي الشاشة الواجهة الأمامية بالكامل تقريبًا، مع حواف نحيفة جدًا في الأعلى والأسفل مع كاميرا أمامية بثقب في منتصف الشاشة مثلما جاءت في هواتف نوت 10 أواخر العام الماضي.

وكما عودتنا سامسونغ فأطراف الشاشة منحنية بشكل أقل من النسخ السابقة، وفي الخلف جاءت الكاميرا في مستطيل في أعلى اليسار بحجم كبير نسبيًا، يضم أيضًا ضوء الفلاش.

من حيث الأبعاد فطوله 16.7 سم، وعرضه 7.6 سم، وسمكه 8.8 ملم، أما وزنه فيصل إلى 220 جرام، وعلى اليمين أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل، وعلى اليسار منفذ تركيب شريحة الاتصال والذاكرة الخارجية.

وكما كان متوقعا لم يحتوِ الهاتف على منفذ للسماعة الخارجية، بينما احتوى الجزء السفلي على منفذ الشحن من نوع USB-C، ويأتي الهاتف مقاومًا للماء والغبار بمعيارية IP68 التي تسمح باستخدامه حتى عمق متر ونصف تحت الماء ولمدة 30 دقيقة.

الشاشة كبيرة بمقاس 6.9 انش، من نوع Dynamic AMOLED وتدعم تقنية +HDR10 وخاصية Always on display، بدقة +QHD مع أبعاد 20:9 وكثافة 511 بكسل في الإنش، وتأتي الشاشة بمعدل تحديث 120 هيرتز وهو الأعلى في شاشات هواتف الشركة حتى الآن،

يأتي الهاتف بنوعين من المعالج Snapdragon 865 من كوالكوم وهو للسوق الأميركي، ومعالج Exynos 990 من سامسونغ لبقية الدول، وكلاهما بمعيارية 7 نانومتر، بسرعة 2.84 جيجاهيرتز، مقترن بمعالج رسوميات Adreno 650 أوMali G77، ويدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الخامس 5G.

يعمل بنظام اندرويد 10 مع أحدث واجهة من سامسونغ OneUI 2، وسيتوفر الهاتف بنسختين من ذاكرة الوصول العشوائي (الرام) 12 و16 جيجابايت، من نوع LPDDR5 وسعة تخزين بخيارين أيضًا 128 و512 جيجابايت ويدعم تركيب ذاكرة خارجية حتى 1 تيرابايت.

يدعم الهاتف أيضًا مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة من نوع Ultrasonic التي جاءت في هواتف S10 وNote 10، مع سماعات ستيريو من شركة AKG تدعم تقنيةDolby Atmos، كما قدمت سامسونغ تقنية سامسونغ Dex للاستمتاع بتجربة كمبيوتر مكتبي عبر توصيل الهاتف بشاشة خارجية.

الكاميرا الخلفية جاءت رباعية العدسة، الأولى بدقة 108 ميغابكسل، تلتقط 9 نسخ من الصورة لإنتاج صورة أفضل وخاصة في الوضع الليلي، العدسة الثانية بدقة 48 ميغابكسل تيلفوتو من نوع Periscope تستخدم للتقريب البصري حتى 10 أضعاف، وتقريب رقمي حتى 100 ضعف وأطلقت عليها الشركة اسم Space Zoom.

ثالث العدسات جاءت بدقة 12 ميغابكسل، بزاوية واسعة جدًا، أما العدسة الرابعة والأخيرة فهي ToF لقياس العمق.

الكاميرا الأمامية أحادية، لكنها تطوّرت أيضاً فأصبحت بدقة 40 ميغابيكسيل وتدعم التثبيت البصري والتركيز والتلقائي ويمكن استخدامها لفتح قفل الجهاز عبر تقنية التعرف على الوجه.

كما ويدعم الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K بتردد 60 إطار في الثانية، والتصوير البطيء بتردد 960 إطار في الثانية، كما يتميز بتصوير مقاطع بدقة 8K بتردد 24 إطار في الثانية.

الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 40 ميغابكسل، وتدعم تصوير مقاطع بدقة 4K بتردد 60 إطار بالثانية، أضافت سامسونغ أيضاً ميزة Single Take، وهي تسمح بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو على مختلف العدسات والوضعيات بوقت واحد.

يدعم الهاتف أيضًا أحدث إصدار لشبكة اتصال الواي فاي WiFi 6 وبلوتوث 5.0 ويدعم خاصية NFC وتركيب شريحتي اتصال.

البطارية غير قابلة للإزالة وتأتي بسعة 5000 ميلي أمبير، مع دعم للشحن السريع بقدرة 45 واط، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي أيضًا، سيتوفر بألوان الأسود والوردي والأبيض والرمادي.

سعر الهاتف بالدولار الأميركي سيبدأ من 1400 دولار، أي ما يعادل 5950 دينارا ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية