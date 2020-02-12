موظف يروّج لشركته بـ”طريقة غير متوقعة”

في إطار سعيه للترويج لشركته التي تنتج أغذية الكلاب أقدم الأمريكي ميتش فلدرهوف على تناول طعام الكلاب الذي تنتجه شركة مونستر ميلينغ الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية لمدة شهر.

وتحت شعار لن نطعم كلبك شيئا ما لم نتناوله أولا بدأ ميتش التجربة التي استمرت من تاريخ 3 يناير الماضي وحتى 3 فبراير الجاري.

وقال ميتش إن تناول طعام الكلاب لم يكن سهلا عليه وبخاصة في الأيام الـ 4 الأولى لأن رائحة الطعام قوية للغاية، قبل أن يعتاد على الأمر، وينسى الطعام البشري.

وأكد الرجل الأمريكي تناوله الأغذية التي تقبل طعمها كالأسماك وكرات اللحم المطحونة، وأنه لم يتناول الطعام البشري خلال فترة التجربة، وتسببت التجربة بخسارة ميتش لـ13 كيلو غرام من وزنه.

ولم تحظَ تجربة ميتش بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموه بالتسويق لمنتجات شركته بالخداع، فمن وجهة نظرهم لا يستطيع ميتش العيش لشهر كامل على طعام الكلاب، في حين قال آخرون إن هذه التجربة تشكل خطورة على حياته، وحذروا من تقليده كي لا يصاب أحد بمشاكل صحية.

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