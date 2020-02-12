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بمناسبة عيد الحب.. سلمان خان يطلق أغنية للعزاب

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن النجم الهندي سلمان خان عن إطلاق أغنية خاصة بالعزاب بمناسبة عيد الحب أطلق عليها اسم سواج سي صولو.

وبرر سلمان خان إطلاقه للأغنية برغبته بالاحتفال بعيد الحب بطريقة غير تقليدية، وقال النجم الهندي البالغ من العمر 54 عاما إن وضعه كأعزب لا يدعي للحزن بل للإشادة.

ونشر النجم الهندي الأغنية الجديدة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها بالقول لا تقل أنا أعزب بل قل إنها غنيمة أن تكون بمفردك.

وحققت الأغنية 1.4 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم الإعلان الرسمي عنها على يوتيوب، حيث أكد سلمان خان أن الأغنية لن تطلق على يوتيوب حتى موعد عيد الحب في 14 فبراير.

وعبّر عشاق سلمان خان وبخاصة العزاب عن سعادتهم بالأغنية، ولأن الأغنية جاءت بمثابة الهدية الرائعة لهم في عيد الحب.

يذكر أن النجم الهندي تعاون في الأغنية الجديدة مع مصمم الاستعراض ريمو ديسوزا، والملحن تانشيك باجاتشي، وشركتي بيبسي وتي سيرسي اللتين أنتجتا ونفذتا الأغنية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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