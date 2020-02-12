دراسة تكشف فوائد بالجملة للساونا.. تعرّف عليها

أكدت دراسة ألمانية جديدة نشرتها مؤسسة القلب الألمانية التأثير الإيجابي لحمام الساونا على صحة القلب.

وأكد الباحثون الذين قاموا بهذه الدراسة على دور الساونا في تقوية الجهاز القلبي الوعائي، وضبط قيم ضغط الدم، بالإضافة لقدرتها على الحد من أمراض قصور القلب، الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وقال الباحثون إن الساونا تحارب هرمونات التوتر النفسي وتساعد الشخص على الشعور بالاسترخاء، وتقوي جهاز المناعة.

ونفى العلماء وجود أي خطورة على مرضى القلب في حال قاموا بأخذ حمام ساونا بشرط استشارة طبيبهم المعالج ليحدد لهم درجة الحرارة المناسبة لوضعهم الصحي، وعدد مرات الذهاب إليها.

وطلب العلماء من مرضى القلب عدم استخدام الدوش البارد عقب الساونا والاستعاضة عنه بدش من الماء الفاتر يساعد على تبريد الجسم بشكل تدريجي لتجنب حدوث ارتفاع مفاجئ بضغط الدم.

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