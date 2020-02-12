“سبيد لينك” تطلق فأرة رأسية لعشاق الألعاب

أماطت شركة سبيد لينك الألمانية اللثام عن فأرة رأسية جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Sovos.

وستأتي الفأرة الجديدة بمستشعر PMW-3325 من إنتاج شركة Pixart الذي يعمل بدقة وضوح 1000 نقطة في البوصة المربعة الواحدة، وبمعدل استقصاء يصل لـ1000 هرتز.

وسيبلغ طول الفأرة الجديدة 102 ملم وارتفاعها 8.5 سم، ووزنها 175 غرام، وستحتوي على 7 أزرار، وعصا تحكم يمكن استخدامها بواسطة الإبهام، وشريط RGB يجعل تأثيرات الإضاءة مناسبة مع رغبات المستخدم، بالإضافة لزر لتعديل درجة الحساسية بسرعة.

وزودت سبيد لينك الفأرة بكابل USB بطول 1.8 متر يساعد على وصلها بالحواسيب.

وقالت الشركة الألمانية إن فأرتها الجديدة ستجنب المستخدم أضرار الإمساك بالفأرة لأوقات طويلة.

يذكر أن الشركة الألمانية ستطلق فأرتها الجديدة في الأسواق بسعر 40 يورو.

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