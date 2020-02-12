ساعة تقيس ضغط الدم كالأجهزة الطبية

كشفت شركة YHE عن ساعة جديدة مميزة قادرة على قياس التوتر ونبضات القلب أطلقت عليها اسم BP Doctor.

ستحتوي الساعة الجديدة على شاشة لمسية AMOLED مقاس 1.4 بوصة بدقة 320 * 360 بيكسل، ونظام تشغيل FreeRTos.

وتتميز الساعة الجديدة بقدرتها على قياس ضغط الدم، وتشبع الأوكسجين، بالإضافة لتقلب معدل نبضات القلب، ومنح المستخدم معلومات صحية أخرى مهمة له.

واعتمدت الشركة في قياس ضغط الدم على نفس المبدأ المتبع في أجهزة قياس ضغط الدم التقليدية، حيث يتم نفخ وسادة والتعرف على ضغط الدم من خلال المستشعرات.

وقالت الشركة إن ساعتها قادرة على تقديم معلومات حول ضغط الدم بدقة الأجهزة الطبية، وإنها ساعتها قادرة على تحليل النوم وقياس درجة التشبع بالأوكسجين.

وصنعت شركة YHE ساعتها من الفولاذ وزودتها ببطارية تجعلها تعمل لمدة 5 أيام في الشحنة الواحدة.

يذكر أن شركة YHE لم تفصح عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق ولا سعرها.

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