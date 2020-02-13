الفرق بين الكورتيزول والكورتيزون

الكورتيزول

هو هرمون تطلقه قشرة الغدة الكظرية في الجسم، يعمل على

زيادة مستوى ضغط الدم في الجسم ، كما أنه يزيد من نسبة السكريات في الجسم، وهو

هرمون نشط جداً، ويوجد بنسب طبيعية في الجسم، وتنتجه الغدة الكظرية والموجودة فوق

الكليتان، ويفرز الكورتيزول بنسبة كبيرة على مدى 24 ساعة ، ويصل لأعلى مستوى له في

الصباح، لكنه يقل بعد مرور منتصف الليل، وعند الولادة يحتفظ الجسم بنسب الكوريتزول

، ولكن بعد الولادة يعود إلى طبيعته بالتدريج.

الكورتيزون

هو شكل تخزيني

من هرمون الكورتيزول أو مستخلص هرمون الكورتيزول في الجسم، ويؤخذ لعلاج الالتهابات

والحساسية، وينتج منه هيدروكورتيزون

عوامل تؤثر على الكورتيزول

هناك عدة عوامل

تؤثر على معدلات الكورتيزول في الجسم ، وهي:

الاضطرابات النفسية.

الصدمات

النفسية.

انخفاض نسبة

السكري في الدم.

إجراء العمليات

الجراحية.

الشعور بألم.

ارتفاع درجات

الحرارة “الحمى”

الشعور بالقلق والتوتر

الذين يعانون من

مرض أديسون ، والذي يحدث فيه خلل في الغدة الكظرية.

ارتفاع هرمون الكورتيزول

يؤدي ارتفاع

هرمون الكورتيزول في الجسم إلى الإصابة بـ متلازمة كوشينج.

يسبب ارتفاع

هرمون الكورتيزول إلى زيادة الوزن.

يؤدي ارتفاع

هرمون الكورتيزول إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

قلة هرمون الكورتيزول

ضعف العضلات.

الشعور بالإرهاق

المستمر والإجهاد.

تسبب الإسهال

والغثيان.

تسبب ضعف الشهية.

تغيرات في الجلد وظهور ندبات.

استخدامات الكورتيزون المتعددة

تستخدم أدوية الكورتيزون في علاج الالتهابات الجلدية.

تستخدم أدوية

الكورتيزون في علاج الحساسية .

تستخدم أدوية

الكورتيزون في علاج الأمراض التنفسية مثل الربو الشعبي المزمن

يستخدم في علاج السرطان مثل سرطان الدم ، سرطان الغدد

الليمفاوية ، السرطان النخاعي المتعدد.

يستخدم المنتج

المستخلص من الكورتيزون في علاج تهيج الجلد واحمراره الناتج عن الحساسية.

يستخدم الكورتيزون في المشاكل التي تنتج عن اختلال الغدة

الكظرية.

يستخدم في علاج مشاكل سد الشهية والقيء والغثيان

المصاحبين لـ الإشعاع الكيميائي.

الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام الكورتيزون

يتفاعل الكورتيزون مع الأدوية، لهذا أخبر الطبيب عن

الأدوية التي تتناولها.

لا تتوقف عن

تناول الدواء المحتوي على نسبة من الكورتيزون فجأة إلا بإخبار الطبيب.

تناول الدواء

بانتظام تحت إشراف الطبيب، ولا تجدد الجرعات من تلقاء نفسك.

لا تتجه إلى

استخدام أنواع أخرى من العلاجات قبل إبلاغ الطبيب.

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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