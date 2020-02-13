الكشف عن عدد مستخدمي تطبيق واتساب

تخطى عدد مستخدمي تطبيق “واتساب” للمراسلة الفورية حول العالم حاجز المليارين، ليصبح ثاني منصة للتواصل الاجتماعي في العالم تصل إلى هذا الرقم.

وبحسب ما أعلنت الشركة المملوكة لـ”فيسبوك”، أمس في رسالة على مدونتها الرسمية: “يسرنا إعلامكم بأن عدد مستخدمي واتساب في العالم تخطى مليارين”، مضيفة: “نحن ندرك أننا كلما ازدادت درجة اتصالنا ازدادت ضرورة حماية” البيانات.

وبحسب الرسالة أيضاً، زادت درجة ترميز المحادثات عبر الخدمة بصورة كبيرة، بما يساعد المستخدمين على التواصل بسرية، رغم دعوات أجهزة الشرطة في الولايات المتحدة والعالم لزيادة القدرة على اعتراض البيانات.

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