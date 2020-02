فتاة تحاول فتح باب طائرة أثناء تحليقها

صرخت عند محاولتها فتح الباب سأقتلكم جميعًا [انترنت]

حاولت فتاة شابة فتح باب الطوارئ للطائرة أثناء تحليقها في الجو خلال رحلة من بريطانيا إلى مدينة دالامان التركية، ما أدى للحكم عليها بالسجن عامين.

وأثارت الشابة هاينز البالغة من العمر 26 عاما خوف الركاب، حيث صرخت عند محاولتها فتح الباب، “سأقتلكم جميعًا”، بحسب صحيفة “ذي تايمز”.

ووقعت الحادثة في يونيو/ حزيران 2019، وحاول طاقم الطائرة والركاب تهدئتها وهي تبكي وتصرخ، وحتى تم إرسال مقاتلتين لمرافقة الطائرة إلى مطار ستانستيد البريطاني. تم إخطار المحكمة أن الحادثة كلفت شركة الطيران 86 ألف جنيه إسترليني.

وقال ممثلو الادعاء إن الركاب لم يكونوا على علم أنه من المستحيل فتح الباب خلال الرحلة وقال أحدهم: “اعتقدت أنني سأموت”.

واعترفت هاينز بذنبها في تهديد سلامة الطائرة والاعتداء على أحد أفراد الطاقم في كانون الأول/ديسمبر.

ثم أعلن القاضي تشارلز غراتويك: “أولئك المحاصرون في الفضاء الضيق للطائرة (الركاب) سيشعرون حتماً بالضيق والخوف بسبب تصرفات أولئك الذين يعرضون حياتهم للخطر وهم في حالة سكر”.

وأبلغت هاينز المحكمة أنها لم تتذكر شيئا مما حدث بعد تناولها الدواء.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة “Jet2.com” و”Jet2holidays “، ستيف هيبي أن “[هذه] كانت واحدة من أخطر حالات سلوك الركاب التعسفي التي مررنا بها، وقد حظرناها من الطيران معنا مدى الحياة”.

