أبرز 10 مسلسلات تاريخية قدّمتها الدراما العربية

شكلت المسلسلات التاريخية العربية جزءا مهما من الدراما العربية، وسلطت الضوء على حياة عدد من الشخصيات السياسية والدينية التي أثرت بشكل كبير في التاريخ العربي.

وتعد المسلسلات التاريخية العربية من أقل الأصناف الدرامية إنتاجا نظرا لتكاليفها المادية الضخمة، ولحساسيتها، ولوجود العديد من النصوص التاريخية المتناقضة حول الشخصيات التي ستتناولها تلك الأعمال.

واستطاعت الدراما العربية تقديم مجموعة من المسلسلات التاريخية المميزة رغم الصعوبات السابقة الذكر، ومن خلال هذا التقرير سنسلط الضوء على أبرز هذه المسلسلات:

مسلسل تراجيدي تاريخي سوري عرض للمرة الأولى عام 1997، يتحدث عن قصة الملكة العربية زنوبيا التي حكمت تدمر، وثارت في وجهة الرومان أقوى قوى في ذلك العصر.

وتطرق العمل إلى الطبقات الاجتماعية والعادات والتقاليد الاجتماعية التي سادت المجتمع التدمري في ذلك العصر.

المسلسل من إنتاج التلفزيون السوري وتلفزيون دبي، وإخراج بسام الملا وبلغ عدد حلقاته 22 حلقة، وشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية أمثال رشيد عساف، عبد الرحمن آل رشي، مي سكاف، كاريس بشار، صباح الجزائري، هاني الروماني، عدنان بركات، عابد فهد، حاتم علي، رغدة، منى واصف وغيرهم.

يعد هذا العمل واحدا من أفضل المسلسلات التاريخية العربية، عرض للمرة الأولى عام 2004.

تناول العمل قصة حياة القائد الإسلامي طارق بن زياد الذي لعب دورا كبيرا في فتح الأندلس ونشر الإسلام فيها، والطريقة التي اتبعها هذا القائد لتحقيق النصر الكبير.

العمل من تأليف يسرى الجندي، وإخراج أحمد صقر، وبطولة نخبة من النجوم العرب أمثال ممدوح عبد العليم، خالد زكي، منة واصف، أسعد فضة، ندين سلامة، كاريس بشار، رضوان عقيلي وغيرهم من النجوم.

عمل سوري تاريخي من إنتاج عام 2002، يتحدث العمل عن قصة عبد الرحمن الداخل المقلب بصقر قريش، وهروبه من العباسيين بعد سقوط الدولة الأموية في الشام ووصوله للأندلس وتأسيس الدولة الأموية فيها.

ويعرض العمل فترة مهمة من التاريخ العربي وهي مرحلة تأسيس دولتين عربيتين قويتين هما الدولة العباسية في المشرق والدولة الأموية في الأندلس.

تألف العمل الذي كتبه وليد سيف وأخرجه حاتم علي من 30 حلقة، وشارك في بطولته عدد من النجوم السوريين والمغاربة ومن أبزرهم: جمال سليمان، أمل عرفة، سلاف فواخرجي، محمد مفتاح، باسم ياخور، تيم حسن، محمد خير الجراح، فايز أبو دان وغيرهم.

يعد هذا المسلسل واحدا من أبرز المسلسلات التاريخية العربية فهو يتناول قصة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ويعد العمل واحدا من المراجع التاريخية الموثوقة والمهمة، فهو يبدأ بولادة عبد المطلب جد النبي ويستمر حتى وفاة النبي.

وعرض العمل الواقع الاجتماعي والسياسي، والعادات والتقاليد التي كانت تسود الجزيرة العربية في تلك الفترة.

العمل من تأليف محمود عبد الكريم وإخراج محمد الشيخ نجيب، وتمثيل نخبة من النجوم العرب كرشيد عساف، باسم ياخور، عبد الكريم قطيفان، محمد حداقي، نسرين الحكيم، نصر شما وغيرهم من النجوم، وعرض لأول مرة عام 2008.

عمل تاريخي سوري مغربي مميز عرض لأول عام 2003، يتحدث عن نشأة الدولة العامرية في الأندلس على يد المنصور بن أبي عامر الذي أن أنهى حكم آخر خلفاء بني أمية هشام بن الحكم.

ويعرض العمل واقع الحياة الاجتماعية في قرطبة والازدهار التي كانت تعيش فيه قبيل عصر ملوك الطوائف، وكيفية صد الحاجب المنصور الهجمات المتتالية للملوك الأوروبيين.

وحصد هذا المسلسل الجائزة الذهبية في العام 2005 كأفضل مسلسل وسيناريو في مجال الدراما التاريخية.

المسلسل من تأليف وليد سيف وإخراج حاتم علي وبطولة تيم حسن، مي سكان، جمال سليمان، محمد مفتاح، نسرين طافش، وغيرهم.

مسلسل تاريخي عربي تم إنتاجه عام 2012، بلغت تكاليف إنتاجه 200 مليون ريال سعودي، وتناول سيرة الصحابي عمر بن الخطاب.

صور في عدة دول عربية وبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، واستمر تصويره لحوالي عامين، وشارك فيه نخبة من النجوم العرب منهم غسان مسعود، مهيار خضور، مي سكاف، فادي صبيح، نجاح سفكوني، خالد القيش وغيرهم من النجوم.

ومسلسل عمر من تأليف وليد سيف، وإخراج حاتم علي.

مسلسل سوري تاريخي عرض للمرة الأولى في العام 2001.

تناول العمل سيرة القائد العربي صلاح الدين الأيوبي منذ ظهوره على الساحة في عصر نور الدين الزنكي وحتى فتحه لبيت المقدس، بعد انتصاره في معركة حطين.

وعرض العمل واقع الحياة في بلاد الشام ومصر في فترة الحروب الصليبية، وكيف وحد صلاح الدين الصفوف من أجل تطهير البلاد من الوجود الصليبي.

المسلسل من تأليف وليد سيف وإخراج حاتم علي، وبطولة جمال سليمان، سوزان نجم الدين، باسم ياخور، محمد مفتاح وغيرهم.

عمل سوري تاريخي مشهور، عرض للمرة الأولى في العام 2000، وحقق جماهيرية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي.

يروي العمل قصة الزير سالم الراكض وراء الثأر لأخيه كليب الذي قتل على يد جساس غدرا من خلال إشعاله لحرب البسوس التي استمرت لحوالي 40 عاما.

كما يتحدث عن العادات والتقاليد التي كانت سائدة في العصر الجاهلي، ويصور واقع الحياة في ذلك العصر.

العمل من تأليف ممدوح عدوان وإخراج حاتم علي، وتمثيل سلوم حداد، فرح بسيسو، سمر سامي، عابد فهد، خالد تاجا، سامر المصري، جهاد سعد وغيرهم من النجوم.

مسلسل سوري مغربي تاريخي من تأليف وليد سيف وإخراج حاتم علي عرض للمرة الأولى في العام 2005.

تحدث العمل عن فترة ملوك الطوائف التي تلت سقوط الخلافة الأموية ودولة بني عامر، والدور الذي لعبه تناحر هذه الدول في إضعاف الدولة العربية في الأندلس وسقوطها لاحقا.

وشارك في هذا العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم جمال سليمان، أيمن زيدان، تيم حسن، سلاف فواخرجي، سوزان نجم الدين ومحمد مفتاح وغيرهم.

مسلسل تاريخ مميز من تأليف محمود عبد الكريم وإخراج محمد دوايمة.

يتحدث العمل عن الفتوحات الإسلامية التي حدثت في عصر الخلفاء الراشدين، وكيفية تصدي الخلفاء الراشدين للمرتدين على الإسلام.

وصور العمل مراحل نشر الدعوة في بلاد الشام والعراق ومصر وغيرها.

وشارك في هذا العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أيمن زيدان، غسان مسعود، باسم ياخور، ياسر المصري، أسعد فضية، بيير داغر، رنا أبيض، نجاح سفكوني، محمد حداقي، وغيرهم من الممثلين.

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