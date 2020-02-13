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سوني تمزج بين مكبر الصوت وجهاز التحكم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة سوني اليابانية النقاب عن جهاز جديد ومميز يمزج بين مكبر الصوت وجهاز التحكم أطلقت عليه اسم SRS-LSR 200.

ويتميز الجهاز الجديد بسهولة حمله، مما يساعد المستخدم على استخدامه في أي مكان في المنزل دون الحاجة لرفع الصوت وإزعاج الآخرين.

وسيحتوي الجهاز على بطارية مميزة تجعله يعمل لمدة 13 ساعة متواصلة، وتتميز هذه البطارية بدعمها لتقنية الشحن السريع، وتحتاج لـ3 ساعات شحن متواصلة في حال كانت فارغة.

وقالت الشركة اليابانية إن جهازها الجديد يتصل بالقاعدة والتلفزيون عبر اللاسلكي بتردد 2.4 غيغا هرتز، وإنه يعمل بالأشعة تحت الحمراء، ومزود بمقبس سماعة.

الجدير بالذكر أن سوني ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق اليابانية يوم 22 فبراير بسعر 180 دولارا أمريكي، على أن تطلقه لاحقا في باقي أنحاء العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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