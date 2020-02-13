محمد رمضان يسخر من الطيار الموقوف بسببه

سخر النجم المصري محمد رمضان من الاتهامات التي وجهها له الطيار المصري أشرف أبو اليسر على خلفية نشر محمد رمضان صورة له من قمرة القيادة في الطائرة التي كان يقودها أشرف.

وقام النجم المصري بنشر مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام يظهر فيه بغرفة عمليات وببطنه جرح قبل أن تنتقل الكاميرا إلى وجهه ليقول الطبيب الذي صورني أوقفوه مدى الحياة، في إشارة منه للإيقاف الذي تعرض له أبو الخير بسبب سماحه للنجم المصري بالتقاط الصورة في قمرة القيادة أثناء تحليق الطائرة.

وأراد رمضان من هذا الفيديو رفض الاتهامات التي وجهها له الطيار أبو اليسر الذي حمله مسؤولية فصله من عمله.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة بين عشاق النجم المصري، فبعضهم وقف إلى جانبه وقالوا إنه يدافع عن نفسه، في حين رفض البعض سخريته من الطيار، رغم الخطأ الذي ارتكبه الطيار بالسماح له بالالتقاط الصورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية