زيادة الوزن غير المبررة “مشكلة صحية خطيرة”

أثبتت دراسة نشرها المركز الاتحادي للتوعية الصحية أن زيادة الوزن بشكل غير مبرر ودون تناول الشخص لكميات كبيرة من الطعام تكون دليلا على حدوث قصور في الغدة الدرقية.

وأكد المركز أن قصور الغدة الدرقية يحدث نتيجة نقص هرمون الثيروكسين، ما يؤدي لحدوث بطء في عمليات الأيض، وبالتالي حدوث زيادة في الوزن.

وقال المركز إن هناك مجموعة من الأعراض التي تدل على حدوث قصور في الغدة الدرقية، والتي تستوجب من الشخص مراجعة المركز حال ظهورها.

ومن أهم وأبرز هذه الأعراض جفاف البشرة وشحوبها، تساقط الشعر وتقصفه، الإمساك المزمن، عدم القدرة على التركيز، التعب والخمول، اضطرابات النوم، واضطرابات الدورة الشهرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية