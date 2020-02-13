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زيادة الوزن غير المبررة “مشكلة صحية خطيرة”

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثبتت دراسة نشرها المركز الاتحادي للتوعية الصحية أن زيادة الوزن بشكل غير مبرر ودون تناول الشخص لكميات كبيرة من الطعام تكون دليلا على حدوث قصور في الغدة الدرقية.

وأكد المركز أن قصور الغدة الدرقية يحدث نتيجة نقص هرمون الثيروكسين، ما يؤدي لحدوث بطء في عمليات الأيض، وبالتالي حدوث زيادة في الوزن.

وقال المركز إن هناك مجموعة من الأعراض التي تدل على حدوث قصور في الغدة الدرقية، والتي تستوجب من الشخص مراجعة المركز حال ظهورها.

ومن أهم وأبرز هذه الأعراض جفاف البشرة وشحوبها، تساقط الشعر وتقصفه، الإمساك المزمن، عدم القدرة على التركيز، التعب والخمول، اضطرابات النوم، واضطرابات الدورة الشهرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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