BENQ تطلق شاشة للأغراض المكتبية وعشاق الألعاب

كشفت شركة BENQ التايوانية عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب وللأغراض المكتبية أطلقت عليها اسم EW280U.

وزودت الشركة التايوانية شاشتها الجديدة بلوحة IPS قياس 32 بوصة بدقة عرض 3840 * 2160 بيكسل.

وتتميز الشاشة الجديدة بدرجة السطوع التي تصل إلى 350 قنديلةم2، وبقدرتها على تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 95%، وبدعمها لمعيار HDR 400، ولتقنية Freesync من AMD.

ويبلغ زمن الاستجابة من الرمادي إلى الرمادي 5 ميلي في الثانية، وتحتوي الشاشة على منفذي HDMI-2.0، منفذ Display port، منفذ USB-C، وحامل شاشة يسمح بإمالتها بمقدار 5 إلى 15 درجة.

وعمدت الشركة التايوانية لتركيب نظام صوتي 2.1 في الجزء السلفي للشاشة، يحتوي على سماعتين بقدرة 2 واط، وصب أوفر بقدرة 5 واط.

يذكر أن الشركة التايوانية لم تكشف عن موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق ولا سعرها.

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