تحدي المكنسة ينتشر عالميا.. وناسا تكشف سره

أطلق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحدي المكنسة الذي انتشر بشكل كبير في كافة أنحاء العالم.

ويقوم التحدي على إيقاف المكنسة القديمة بشكل مستقيم، وزعم مطلق التحدي بأن يوم 10 فبراير هو اليوم الوحيد الذي يمكن تنفيذ التحدي فيه، وقال إنه اعتمد على معلومات وكالة ناسا التي أكدت زيادة قوة الجاذبية الأرضية ليلة 10 فبراير بسبب محاذاة الكواكب لبعضها البعض بسبب اكتمال القمر.

ونالت التغريدة التي أطلقت التحدي أكثر من 300 ألف إعجاب، وتمت مشاهدة الفيديو أكثر من 8 ملايين مرة مما ساعد على انتشار التحدي في كافة أنحاء العالم.

وشارك في التحدي عدد كبير من المشاهير كمغني الراب الأمريكي فيوتشر، والمغنية الأمريكية كيلايني.

من جانبها نفت وكالة ناسا المعلومات التي أدلى بها مطلق التحدي، وقالت إن التحدي يمكن تنفيذه في أي يوم في العام، ويعتمد على التوازن، لأن مركز الجاذبية في المكنسة منخفض، ويقع فوق شعرات الفرشاة بشكل مباشر، ففي حال تمكن الشخص من إيقاف الشعرات بشكل مائل قليلا عندها ستقف المكنسة بشكل مستقيم.

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