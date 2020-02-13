هاتف صيني “قوي ورخيص”.. يقترب من الأسواق

كشفت شركة Xiaomi الصينية عن هاتف مميز ورخيص الثمن أطلقت عليه اسم Redmi A8 Dual.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 439 ونظام تشغيل Android 10 وواجهة MIUI 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.2 بوصة بدقة عرض 720* 1522 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و2 ميغا بيكسل.

وأحاطت الشركة الصينية الهاتف بطبقة حماية من زجاج Gorilla Galass5 المقاومة للصدمات والخدوش.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجية، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 2و3 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات، ومنفذان لتركيب شريحتي اتصال، شريحة NFC، والبلوتوث.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطرح جهازها الجديد في الأسواق بسعر يقل عن 100 دولار أمريكي.

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