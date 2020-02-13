محتالان يجمعان 22 ألف دولار بـ”طريقة خبيثة”

اعتقلت الشرطة اليابانية أماً وابنها ووجهت لهما تهمة الاحتيال، بعد أن قاما بإلغاء حوالي 3250 حجز فندق خلال عام واحد.

وقعت هذه الحادثة في مدينة كيوتو الواقعة غرب اليابان، حيث تلقت الشرطة اليابانية بلاغا ضد امرأة تبلغ من العمر 51 وابنها البالغ من العمر 31 بحجة إلغاء الحجز في 3 فنادق في نوفمبر الماضي دون وجود مبررات منطقية للإلغاء مما أدى لخسارة هذه الفنادق لمبلغ 864 دولارا أمريكي.

وبالتحقيق معهما اعترف المحتالان بأنهما اتبعا هذه الحيلة من أجل الحصول على نقاط في خدمة الحجز عبر الإنترنت.

وأكدت الأم قيامها بإلغاء حوالي 3250 حجز وهمي في مختلف مناطق اليابان، الأمر الذي ساعدهما على جمع 22 ألف دولار أمريكي كمكافآت لاستخدامها خدمة الحجز عبر الإنترنت.

ووجهت الشرطة اليابانية تهمة الاحتيال للأم وابنها، لأن خدعتهم هذه ألحقت بالفنادق خسائر بقيمة مليون دولار أمريكي.

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