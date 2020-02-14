لمواحهة كورونا: غرف للحجر الصحي في طرابلس وأخرى للعزل في مصراتة وبنغازي

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إنه تم توفير غرف للحجر الصحي في طرابلس وأخرى للعزل في مدن طرابلس، مصراتة وبنغازي.

وأوضح النجار خلال مداخلة مع القناة الصحية التابعة للمركز، الخميس، إنه تم توفير غرف للعزل بمركز بنغازي الطبي، وغرف للعزل في مستشفى الأمراض الصدرية بأبي ستة، ومستشفى طرابلس المركزي، وأخرى للعزل بمستشفى الأمراض الصدرية زريق بمدينة مصراتة.

وأضاف النجار أن العمل جاري على توفير غرف أخرى للعزل في كل من مدينتي زوارة ونالوت، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن خطة الإستجابة لفيروس كورونا.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أكد الخميس عدم تسجيل حالات اشتباه لفيروس كورونا في ليبيا.

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