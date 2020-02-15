يمكن الحصول على فيتامين د من:

التعرض لأشعة الشمس لفترة معينة، ليعمل الجسم على تصنيع

فيتامين د.

الأسماك الدهنية مثل: السلمون والتونة.

الجبن.

كبد العجل.

المشروم.

الحليب المدعم

بفيتامين د.

عصير البرتقال

المدعم بفيتامين د.

حبوب الفطار المدعمة بفيتامين د.

أهمية فيتامين د

التقليل من احتمال الإصابة بالانفلونزا أثبتت بعض

الأبحاث قدرة فيتامين د على مهاجمة فيروس الإنفلونزا عن طريق تقوية الخلايا

المناعية ضد الفيروس.

أين يوجد فيتامين د وما هي فوائده للأطفال؟

يعمل فيتامين د

على حماية الأطفال من خطر التعرض لارتفاع ضغط الدم، عن طريق تقوية وتحسين كفاءة

جدران الأوعية الدموية وخاصة الشرايين، ويعمل أيضا على حماية الأطفال من الإصابة

بالحساسية، ويمكن للأطفال الحصول على تلك الفوائد من تناول البيض والحليب، والتعرض

لأشعة الشمس.

أين يوجد فيتامين د وفوائده للتخلص من الاكتئاب؟

وجدت بعض الأبحاث وجود علاقة بين الأشخاص المصابين

بالاكتئاب ونقص نسبة فيتامين د في الدم، ويمكن الحصول عليه من أي مصدر من الفواكه

مثل عصير البرتقال المدعم بوجود فيتامين د.

فيتامين د وخسارة الوزن

وجدت بعض الدراسات أن تناول كمية من فيتامين د في

الغذاء، يعمل على التقليل من الشهية وبالتالي خسارة الوزن، لكن يجب الحذر في

استخدام الجرعة لتجنب التعرض للتسمم بفيتامين د.

الحفاظ على صحة العظام والأسنان

يتم الحصول على

تلك الفائدة عند التعرض لفترة زمنية معينة إلى أشعة الشمس، لتصنيع فيتامين د،

وتعتبر هذه هي الإجابة الرئيسية لـ أين يوجد فيتامين د وما هي فوائده ؟ حيث يقوم

فيتامين د بتنظيم كمية الكالسيوم والفوسفور في العظام، حيث يقوم بعملية امتصاص

الكالسيوم من الأمعاء، وإعادة امتصاصه من الكلى، وقد وجد الباحثون أن الأطفال

المصابين بالكساح، والأشخاص المصابين بهشاشة العظام جميعهم يعانون من نقص فيتامين

د.

الجرعة المناسبة لتناول فيتامين د

الأطفال عمر 0-12 شهر: 400 وحدة عالمية.

الأطفال عمر

1-18سنة: 600 وحدة عالمية.

البالغين إلى سن

70 سنة: 800 وحدة عالمية.

أكثر من 70 سنة:

800 وحدة عالمية.

المرأة الحامل

أو المُرضعة: 600 وحدة عالمية.

التعرض لأشعة

الشمس لفترة من 5 إلى 10 دقائق في الأسبوع.

أعراض التسمم بفيتامين د

زيادة ترسبات الكالسيوم على العظام.

زيادة ترسب

الكالسيوم على الأنسجة والخلايا الموجودة في الجسم.

الفشل الكلوي.

فقدان الشهية

وخسارة الوزن.

جفاف الفم.

القيء.

الإسهال أو الإمساك.

أعراض نقص فيتامين د

التعرض للإصابات

بالأمراض بصورة مستمرة.

الشعور

بالإرهاق.

آلام العظام والمفاصل.

تساقط الشعر.

آلام العضلات.

مشاكل بالمناعة.

مشاكل الجهاز

العصبي.

بعض أنواع

السرطانات.

الإجهاض.

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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