«الصحة العالمية» تُرسل بعثة من الخبراء إلى الصين للتحقيق في كيفية انتشار «كورونا»

البعثة ستسعى للحصول على مزيد من التفاصيل. [أ ف ب]

أفادت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، بأن بعثة مشتركة تضم 12 خبيراً ستتوجه إلى الصين نهاية الأسبوع الجاري، لتحقق بالتعاون مع الخبراء الصينيين في كيفية انتشار فيروس كورونا المستجد وشدة المرض.

وأوضح مسؤولون في المنظمة خلال مؤتمر صحفي عُقِد في مقرها بمدينة جنيف السويسرية، أن البعثة ستسعى للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية ومكان وزمان إصابة أكثر من 1700 من الطواقم الطبية بالفيروس.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين، إنهم يتوقعون أن تصل البعثة بالكامل نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك في حين، أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، أنّ فيروس “كورونا” الجديد أودى حتى اليوم بحياة 1519 شخصاً، بعدما سُجّلت مقاطعة هوبي (بؤرة الوباء) 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

