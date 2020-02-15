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آمال ماهر وتامر عاشور يتألقان في “عيد الحب”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد أحد مسارح التجمع الخامس في القاهرة حفلا فنيا مميزا للنجمين المصريين آمال ماهر وتامر عاشور، بمناسبة عيد الحب.

وغصت مدرجات المسرح بعشاق النجمين الذين تفاعلوا مع الأغاني بحماس كبير.

وافتتحت آمال ماهر الحفل وشاركت جمهورها أداء أغنية قالوا بالكتير قبل أن تقوم بغناء باقة من أغانيها كأغنية ما تسبنيش، ويا عيني عليك يا طيبة، وفيها إيه، ما خلاص، وعايشين، وغيرها من الأغاني.

أما النجم تامر عاشور فبدأ الحفلة بتهنئة الجمهور بمناسبة عيد الحب، وتمنى لهم حياة مليئة بالحب والهناء والوفاق، ومن ثم قام بغناء مجموعة من أغانيه الرائعة كأيام، قولوله سماح، أنا راجع، ومشوفناش، وخلصانة الحكاية وغيرها من الأغاني وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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