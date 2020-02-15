بريطاني يروج لنفسه في عيد الحب بطريقة غريبة

لجأ البريطاني مارك روف البالغ من العمر 30 عاما لطريقة غريبة ليبحث عن امرأة يقضي معها عيد الحب، بعد أن وجد نفسه وحيدا بينما يقضي رفاقه العيد مع أحبائهم.

وقام مارك باستئجار لوحة إعلانات طرق ضخمة في مدينة مانشستر بقيمة 420 جنيه إسترليني ووضع عليها صورته محاطة باللون الأحمر وكتب فيها هل أنت عزباء؟ تعرفي على مارك، قد تكون هذه الإشارة التي كنت في انتظارها، ووضع في نهاية الإعلان عنوان موقعه الإلكتروني من أجل التواصل معه.

ونجحت خطة مارك في جذب عدد كبير من الفتيات، إذ وصله حوالي 2000 طلب، وقال مارك إنه أوقف استقبال الطلبات لكي يبدأ عملية البحث عن فتاة أحلامه في الطلبات الواردة إليه.

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