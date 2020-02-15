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بريطاني يروج لنفسه في عيد الحب بطريقة غريبة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لجأ البريطاني مارك روف البالغ من العمر 30 عاما لطريقة غريبة ليبحث عن امرأة يقضي معها عيد الحب، بعد أن وجد نفسه وحيدا بينما يقضي رفاقه العيد مع أحبائهم.

وقام مارك باستئجار لوحة إعلانات طرق ضخمة في مدينة مانشستر بقيمة 420 جنيه إسترليني ووضع عليها صورته محاطة باللون الأحمر وكتب فيها هل أنت عزباء؟ تعرفي على مارك، قد تكون هذه الإشارة التي كنت في انتظارها، ووضع في نهاية الإعلان عنوان موقعه الإلكتروني من أجل التواصل معه.

ونجحت خطة مارك في جذب عدد كبير من الفتيات، إذ وصله حوالي 2000 طلب، وقال مارك إنه أوقف استقبال الطلبات لكي يبدأ عملية البحث عن فتاة أحلامه في الطلبات الواردة إليه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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