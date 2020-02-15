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شاومي تنافس هواوي بهاتف جديد.. إليك مواصفاته

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتف جديد ومميز أطلقت عليه اسم MI 10، من المتوقع أن يكون منافسا حقيقيا لهواتف هواوي.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى ونظام تشغيل أندرويد.

ويتميز الجهاز بنظام التبريد المميز الخاص بالمعالج الذي يحتوي على أنابيب مصنوعة من الغرافيت والنحاس التي تجعل المعالج يعمل لمدة طويلة دون أن ترتفع حرارته.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة 8k، وتحتوي على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور سيلفي مميزة.

وتأتي الكاميرا الخلفية رباعية وستبلغ دقة الكاميرا الرئيسية فيها 108 ميغا بيكسل، في حين زودت باقي عدسات الكاميرا بفتحات واسعة تتيح الفرصة للمستخدم لالتقاط صور واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتتراوح مساحة الذاكرة العشوائية لهذا الجهاز ما بين 8 و12 غيغا بايت، في حين لم تكشف شاومي عن حجم الذاكرة الداخلية للجهاز.

ويتميز الجهاز بدعمه لشبكات الجيل الخامس، وبخاصية تبادل البيانات عبر شبكات WI-Fi6 بسرعة تصل إلى 9.6 غيغا بايت في الثانية.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الجهاز الجديد في الأسواق ولا سعره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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