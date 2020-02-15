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شركة Canon تطور كاميرا بلا مرآة داخلية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة Canon اليابانية عن كاميرا جديدة ستعمل بلا مرآة داخلية، أطلقت عليها اسم EOS R5.

وتدعم الكاميرا الجديدة تصوير 20 إطار في الثانية، وتسجيل فيديوهات بدقة 8K، وستكون أولى كاميرات كانون التي تحتوي على ميزة تثبيت الصورة في الهيكل، ولتعمل هذه الميزة بشكل صحيح قامت الشركة اليابانية بإضافة عدسات RF بمثبت خاص.

وتحتوي الكاميرا على فتحتين لتركيب كرتي ذاكرة يقومان بنقل الصور الملتقطة بشكل تلقائي من الكاميرا لمنصة كانون السحابية التي ستساعد المستخدمين على تحسين جودة الصور.

وقالت الشركة اليابانية إن منصتها السحابية تحتفظ بالصور لمدة 30 يوما وفي حال لم يقم المستخدم بنقلها لمنصة سحابية أخرى أو لمواقع التواصل الاجتماعي أو لجهازه فإنها ستختفي، وأتاحت الشركة للمستخدمين الفرصة للاحتفاظ بالصور بشكل أطول من خلال الاشتراك بخدمة التخزين لفترة أطول بسعة 10 غيغا بايت.

يذكر أن الشركة اليابانية ستطرح الكاميرا الجديدة في الأسواق خلال شهر أبريل القادم دون أن تكشف عن سعرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • خبر صحيح لكن اللي كاتبه مش فاهم شي! الكاميرات بلا مرآة والتي يمكن تركيب عدسات مختلفة عليها أو ما يسمى MILC = Mirrorless Interchangeable Lens Camera ليها أكثر من 10 سنوات الآن وهي تحل تدريجيا محل الكاميرات ذات المرآة DSLR

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